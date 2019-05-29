Партия "Слуга народа" объявила набор кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии.

Отбор кандидатов продлится до 2 июня включительно. Подать заявку можно с помощью официального сайта партии.

Желающие стать кандидатами в депутаты должны заполнить анкету, отправить видеорезюме и предложить на рассмотрение концепты трех законопроектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партия "Слуга народа" не возьмет Саакашвили в список, - Разумков

Также команда Зеленского предлагает своим сторонникам заняться и другой деятельностью в рамках политической силы: быть волонтером в штабе, членом избирательной комиссии или наблюдателем на досрочных парламентских выборах.

Напоминаем, партию "Слуга народа" возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков. Руководителем избирательного штаба стал Александр Корниенко. Руководителем цифрового направления стал Михаил Федоров.

Также читайте: Программа максимум партии "Слуга народа" - сформировать коалицию из одной политсилы, - глава штаба Корниенко