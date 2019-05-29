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29.05.19 19:56

Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича (обновлено)

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил вместо него Алексея Оцерклевича.

Зеленский уволил Гелетея с должности начальника УГО, назначив вместо него участника боев за Донецкий аэропорт Оцерклевича (обновлено)

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт президента.

Также Зеленский назначил Максима Донца заместителем начальника УГО - начальником Службы безопасности Президента Украины.

Своим указом Президент назначил Вячеслава Штучного первым заместителем начальника Управления государственной охраны Украины, ранее уволив с этой должности Владимира Дахновского. 

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Подполковник Алексей Оцерклевич (позывной Купол) стал известнен благодаря участию в обороне Донецкого аэропорта, награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

"Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014 г. и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям - так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО", - прокомментировал назначение Зеленский.

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Отмечается, что рекомендации по кандидатуре Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

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