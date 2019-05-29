Адвокаты "Силы права" будут представлять в апелляции интересы вдовы погибшего в аэропорту Луганска летчика Белого, смерть которого суд отказался связывать с российской агрессией, - Сенченко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Сенченко отметил: "Во вторник, 5 июня, состоится важное событие: Апелляционный суд Запорожской области будет рассматривать апелляцию Татьяны Чимирковой, вдовы командира Ил-76, на возмутительное решение судьи Мелитопольского суда Юлии Горбачевой.

Муж Татьяны гвардии подполковник Александр Белый пилотировал борт 76777, сбитый российскими диверсантами в июне 2014-го в небе над Луганском. Тогда погибло 49 членов экипажа и десантников.

Судья Горбачева в апреле 2019 отказала в установлении юридического факта гибели гвардии подполковника Александра Белого вследствие вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Она проигнорировала семь положительных решений, ранее вынесенных судами в интересах семей погибших в этой трагедии, и десять решений Верховного Суда по аналогичным делам.

Представлять в судебном процессе интересы вдовы и несовершеннолетней дочери военного летчика будет команда правозащитников и адвокатов движения "Сила права".

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Как сообщалось ранее, Мелитопольский горрайонный суд отказался признать, что гибель командира транспортного самолета Ил-76 Александра Белого и, соответственно, 9 членов экипажа и 40 десантников, стала результатом вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

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14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплексабыл поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечитьбезопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.