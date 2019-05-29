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29.05.19 21:38

Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду

Избирательный список партии "Объединение "Самопомич" на внеочередных выборах Верховной Рады возглавят председатель фракции Олег Березюк, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид, заместитель председателя фракции "Самопомочи" в Раде, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Олег Лаврик, депутаты Рады от фракции "Самопомощь" Роман Семенуха и Татьяна Острикова.

Березюк, Сыроид, Лаврик, Семенуха и Острикова, - "Самопомич" представила первую пятерку на выборах в Раду

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Зеркало недели", список партии был представлен на форуме в среду, 29 мая.

Следующими в списке партии числятся депутаты от фракции "Самопомич" в Раде Любомир Зубач, Тарас Пастух, Руслан Сидорович, Ирина Сысоенко, Анна Романова, Игорь Диденко, Павел Костенко и Сергей Кираль.

Среди региональных лидеров и кандидатов в Раду от "Самопомочи" числятся ветеран войны Виталий Фидрин (Тернопольская область, регион "Запад"), юрист Вячеслав Кущинский (Полтавская область, регион "Восток"), Андрей Дмитриев (Херсонская область, регион "Юг"), Руслан Фома (Волынская область), депутат Киевского областного совета Ольга Бабий (Киевская область).

Съезд для выдвижения кандидатов в депутаты Рады "Самопомич" проведет 8 июня.

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