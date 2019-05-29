На Кировоградщине налоговики добились ареста имущества на 150 млн грн сельхозкомпании-фигуранта уголовного производства

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, внесенного Генеральной прокуратурой Украины в ЕРДР по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 УК Украины сотрудниками налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ГФС было установлено, что должностные лица одной из сельскохозяйственных компаний Кировоградской области, действуя по предварительному сговору, в течение 2018-2019 годов приняли на хранение зерновые культуры для последующего возврата владельцу. Однако указанное имущество было продано и вывезено за пределы складов хранения без ведома владельцев товара и без отражения этих операций в налоговой отчетности.

Кроме того, фигуранты, используя реквизиты подконтрольных предприятий, специально созданных для прикрытия незаконной деятельности, в течение 2017-2019 годов способствовали в уклонении от уплаты налогов предприятиям реального сектора экономики при осуществлении внутренних операций и при осуществлении экспортных операций сельхозпродукции за пределы Украины.

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Для обеспечения возможности последующего возмещения нанесенного государству ущерба по представлению следователей судом наложен арест на имущественный комплекс компании - фигуранта общей площадью 6 361 кв. м с его составляющими объектами недвижимости и на земельный участок, расположенные в Кировоградской области, общей ориентировочной стоимостью 150 млн гривен.

Продолжается следствие.

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