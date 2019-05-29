Вторая часть команды задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращается в Украину, - Кирилич

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter заместителя директора департамента - начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - написал он.

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Напомним, танкер Sea Shark, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. Экипаж утверждает, что в территориальные воды Египта танкер зашел случайно.

18 мая 2019 года капитан судна Виталий Нестеренко сообщил, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.

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После этого Украина направила Египту из-за задержания танкера ноту протеста.

21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из 17 задержанных украинских моряков сойти с танкера. 26 мая фонд помощи морякам "Ассоль" заявил, что задержанные украинцы возвращаются на родину.