Вторая часть команды задержанного в Египте танкера Sea Shark возвращается в Украину, - Кирилич

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter заместителя директора департамента - начальника управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича.
"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - написал он.
Напомним, танкер Sea Shark, на борту которого в том числе было 17 граждан Украины, в декабре 2018 года был задержан во внутренних водах Египта за якобы незаконный заход в территориальные воды этой страны. Экипаж утверждает, что в территориальные воды Египта танкер зашел случайно.
18 мая 2019 года капитан судна Виталий Нестеренко сообщил, что жизнь экипажа под угрозой, моряков фактически взяли в заложники представители египетского флота, которые настаивают на незаконной разгрузке танкера.
После этого Украина направила Египту из-за задержания танкера ноту протеста.
21 мая стало известно, что египетские военные позволили пятерым из 17 задержанных украинских моряков сойти с танкера. 26 мая фонд помощи морякам "Ассоль" заявил, что задержанные украинцы возвращаются на родину.