Кононенко вышел из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность": Хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Кононенко отметил: "За последние пять лет мы прошли очень нелегкий путь. В 2014 году мы получили разрушенную и ограбленную страну. Никто не верил, но нам удалось удержать экономическую стабильность, не допустив дефолта, восстановить армию, возродить украинский язык и создать мощную международную коалицию поддержки Украины

Я был и остаюсь сторонником европейского и евроатлантического вектора развития страны, поэтому буду делать все от меня зависящее, чтобы защитить выбор украинского народа. Полностью разделяю стремление партии "Европейская солидарность" видеть независимую, экономически процветающую Украину в свободной семье европейских наций.

Свою миссию я вижу в том, чтобы дать возможность молодым патриотам принимать более активное участие в развитии страны. Поэтому я решил уступить свое место в партийном списке новым политикам, биография которых будет писаться на чистом листе, не запятнанном в гибридной информационной войне.

Также хочу дать возможность проявить себя молодым партийцам, поэтому оставляю партийные должности - это мой личный вклад в создание "социальных лифтов" в Украине. Верю в нашу молодежь и всегда готов ее поддержать.

Уверен, что будущее Украины в ЕС и НАТО. Верю, что мы вместе пройдем этот путь к общей цели".

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