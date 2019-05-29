Подозрение в совершении преступления, создание ВСК и тайные голосования, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта об импичменте президента

Об этом говорится в тексте законопроекта об импичменте президента Украины, обнародованном на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.
Чтобы начать процедуру импичмента, необходимо письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава ВР.
После этого Рада создает временную следственную комиссию, куда входят народные депутаты, специальный прокурор и специальные следователи. В документе отмечается, что в состав специальной временной следственной комиссии не может быть избрано лицо, у которого в случае избрания возникнет реальный или потенциальный конфликт интересов в связи с проведением расследования.
При этом специальный прокурор должен жить на территории Украины не менее 10 лет, свободно владеть государственным языком, иметь высшее юридическое образование, не менее 10 лет стажа работы в должности прокурора или следователя и не иметь судимости.
Специальная временная следственная комиссия готовит выводы и предложения по исследованным обстоятельствам совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Далее их рассматривает Верховная Рада. Тайное голосование по проекту постановления ВР Украины об обвинении президента Украины, включенного в бюллетень для тайного голосования, проводится отдельно по каждому пункту обвинения. Постановление считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовали не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава.
Далее парламент большинством голосов должен принять решение об обращении в Конституционный и Верховный суды для получения выводов.
Впоследствии парламент рассматривает эти выводы и тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает постановление об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента. Для этого необходимы голоса трех четвертей депутатов. С момента объявления досрочного прекращения полномочий президента обязанности главы государства исполняет председатель Верховной Рады.
В случае непринятия ВР постановления об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента, работы ВСК и извиняется перед президентом.
Напомним, 29 мая Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от должности (импичмент). Это было одно из его предвыборных обещаний.