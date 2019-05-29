Подозрение в совершении преступления, создание ВСК и тайные голосования, - на сайте ВР обнародовали текст законопроекта об импичменте президента

Об этом говорится в тексте законопроекта об импичменте президента Украины, обнародованном на сайте парламента, передает Цензор.НЕТ.

Чтобы начать процедуру импичмента, необходимо письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава ВР.

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После этого Рада создает временную следственную комиссию, куда входят народные депутаты, специальный прокурор и специальные следователи. В документе отмечается, что в состав специальной временной следственной комиссии не может быть избрано лицо, у которого в случае избрания возникнет реальный или потенциальный конфликт интересов в связи с проведением расследования.

При этом специальный прокурор должен жить на территории Украины не менее 10 лет, свободно владеть государственным языком, иметь высшее юридическое образование, не менее 10 лет стажа работы в должности прокурора или следователя и не иметь судимости.

Специальная временная следственная комиссия готовит выводы и предложения по исследованным обстоятельствам совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления. Далее их рассматривает Верховная Рада. Тайное голосование по проекту постановления ВР Украины об обвинении президента Украины, включенного в бюллетень для тайного голосования, проводится отдельно по каждому пункту обвинения. Постановление считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовали не менее двух третей народных депутатов от конституционного состава.

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Далее парламент большинством голосов должен принять решение об обращении в Конституционный и Верховный суды для получения выводов.

Впоследствии парламент рассматривает эти выводы и тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает постановление об отстранении президента Украины с поста в порядке импичмента. Для этого необходимы голоса трех четвертей депутатов. С момента объявления досрочного прекращения полномочий президента обязанности главы государства исполняет председатель Верховной Рады.

В случае непринятия ВР постановления об устранении президента Украины с поста в порядке импичмента председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента, работы ВСК и извиняется перед президентом.

Напомним, 29 мая Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об особенностях процедуры устранения президента от должности (импичмент). Это было одно из его предвыборных обещаний.

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