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29.05.19 22:49

ГБР расследует уголовные производства в отношении 23 нардепов и 44 детективов НАБУ, - Варченко

Государственное бюро расследований расследует уголовные производства в отношении 23 депутатов Верховной Рады.

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Об этом сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко в ходе парламентских слушаний, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Варченко отметила, что центральный аппарат ГБР расследует несколько резонансных уголовных производств, в частности в отношении 23 депутатов парламента. 

Также расследуются дела против 44 детективов Национального антикоррупционного бюро. В частности, завершается следствие в отношении сотрудников НАБУ, допустивших халатность при расследовании хищений в государственном концерне "Укроборонпром".

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"Данное уголовное производство уже на финальной стадии", - подчеркнула Варченко.

Чиновница сообщила, что общая сумма убытков, которая фигурирует в расследованиях ГБР составляет 2,5 млрд гривен.

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