Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
29.05.19 23:09

На месте боя с вражеской ДРГ обнаружено тело сапера 54-й ОМБр Степанченко, пропавшего без вести 27 мая возле Попасной

Сапер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который 27 мая пропал без вести во время боя с вражеской ДРГ на Луганщине, погиб.

На месте боя с вражеской ДРГ обнаружено тело сапера 54-й ОМБр Степанченко, пропавшего без вести 27 мая возле Попасной

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу 54 ОМБр в Фейсбук.

"Около 15:00 29.05.19 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ, группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего нашей бригады солдата Степанченко Б., который 27.05.19 в составе группы саперов в районе н.п Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений бригады и попали в засаду ДРГ противника", - говорится в сообщении.

Тело погибшего воина эвакуировано на временно оккупированную территорию. Передача тела представителям ВСУ планируется 31 мая на КПВВ "Счастье".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский воин пропал без вести в ходе боя с ДРГ врага возле Попасной, ликвидированы двое террористов, - 54 ОМБр

На месте боя с вражеской ДРГ обнаружено тело сапера 54-й ОМБр Степанченко, пропавшего без вести 27 мая возле Попасной 01

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100