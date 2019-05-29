Гройсман не видит угрозы в сокращении количества депутатов Рады

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".



"Думаю, что количество может быть меньше, я не вижу в этом никакой, в принципе, большой угрозы", – сказал он, комментируя вопрос о возможном сокращении количества народных депутатов.



Этот вопрос следует рассматривать с двух сторон – качества и количества, отметил Гройсман.



Премьер сказал, что эффективные решения в парламенте могли бы принимать, к примеру, 250 депутатов, и подчеркнул необходимость реформирования Верховной Рады, в том числе снятия неприкосновенности с нардепов.



В состав Верховной Рады входит 450 народных депутатов.



Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук говорил о сокращении количества нардепов в интервью изданию LB.ua, опубликованном 22 мая.



"Сегодня обсуждают количество депутатов: 450 – это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов?" – говорил он.

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