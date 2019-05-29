Россия проводит испытания ядерного оружия низкой мощности, - разведка США

Об этом сообщил руководитель военной разведки Пентагона генерал-лейтенант Роберт Эшли, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"США считают, что Россия, вероятно, не придерживается моратория на ядерные испытания", - сказал Эшли.

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По его словам, Россия "не желает подтверждать", что она придерживается Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.

Постоянный представитель России при международных организациях в столице Австрии Вене Михаил Ульянов заявил агентству ТАСС, что Россия придерживается моратория на проведение ядерных испытаний.

Напомним, 2 февраля 2019 года США начали 6-месячный процесс выхода из договора о РСМД после того, как Вашингтон и НАТО неоднократно обвиняли Москву в нарушении соглашения. Россия также вышла из договора, запрещающего обеим странам разрабатывать, производить и развертывать крылатые баллистические ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 километров.

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