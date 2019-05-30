Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.05.19 00:58

Обстоятельства бунта в одесской колонии будет выяснять мониторинговая группа, - представитель омбудсмена Остапенко

Обстоятельства бунта в одесской колонии с 9 июня начнет выяснять специальная мониторинговая группа секретариата омбудсмена.

одесса,бунт

Об этом в эфире Громадського заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой в южных регионах Украины Александр Остапенко, передает Цензор.НЕТ.

"По истечении срока, согласно регламенту государственных учреждений, когда они порядок наводят в колонии, 9 июня будет работать специальная группа мониторинговая секретариата уполномоченного Верховной Рады, которая пообщается со всеми осужденными, или подавляющим большинством, кто захочет общаться и тогда мы сделаем выводы о причинах первичных вот этого самого беспорядка", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воровских авторитетов, наладивших систему получения денег, забрали в другое место и заключенные восстали, - Аброськин о причинах бунта в Одесской колонии

Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100