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30.05.19 01:46

Суд продлил арест обвиняемым в теракте возле харьковского Дворца спорта, - адвокат Тихоненков

Фрунзенский райсуд Харькова продлил арест всем троим обвиняемым по делу о взрыве у Дворца спорта 22 февраля 2015 года, в результате которого погибли четыре человека и 11 пострадали.

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Об этом корреспонденту Укринформа сообщил адвокат Дмитрий Тихоненков, информирует Цензор.НЕТ.

"По ходатайству прокурора суд продлил арест как меру пресечения всем троим обвиняемым еще на 2 месяца - до 26 июля", - отметил Тихоненков.

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По его словам, суд объявил перерыв в судебном заседании до 5 июня.

Напомним, 22 февраля 2015 года возле Дворца спорта в Харькове во время формирования колонны для проведения шествия по случаю годовщины победы Революции достоинства произошел взрыв. В результате теракта погибли два человека (в т.ч. один из координаторов местного Евромайдана Игорь Толмачев), были ранены 11 человек. Впоследствии еще двое умерли в больнице. В частности, 15-летний школьник Данила Дидик.

По факту взрыва в Единый реестр досудебных расследований внесена информация о возбуждении уголовного дела по ст.258 Уголовного кодекса Украины (теракт).

26 февраля 2015 года в рамках антитеррористических мероприятий сотрудниками Службы безопасности Украины задержаны трое жителей области  Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий, Сергей Башлыков - по подозрении в совершении теракта 22 февраля. Всем троим объявлено подозрение по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) УК Украины.

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По данным силовиков, их завербовали российские спецслужбы, они проходили подготовку в Белгороде, и за теракт должны были получить 10 тыс. долларов. 22 апреля 2015 года обвинительный акт был направлен во Фрунзенский райсуд Харькова. Им грозит пожизненный срок. Все трое обвиняемых отказались признать вину.

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