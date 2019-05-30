Враг за сутки 19 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе, потерь нет, ликвидированы трое наемников РФ, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Так, по данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 15 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

- возле села Водяное - из артиллерийских систем калибра 122 мм;

- четыре раза вблизи населенного пункта Пески - из минометов калибра 82 мм и противотанковых ракетных комплексов;

- трижды в районе города Авдеевка - из вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок ЗУ-23-2, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи населенного пункта Чермалык - из вооружения боевых машин пехоты;

- возле города Марьинка - из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды в районе населенного пункта Новотроицкое - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- возле населенного пункта Новоселовка Вторая - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи села Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- -возле села Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны четыре раза:

- вблизи населенного пункта Орехово - из артиллерийских систем калибра 152 мм;

- возле населенного пункта Золотое-4 - из минометов калибра 120 мм;

- вблизи населенного пункта Новолуганское - из автоматических станковых гранатометов;

- в районе участка разведения сил и средств вблизи населенного пункта Станица Луганская- из стрелкового оружия.

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"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ", - сказано в сообщении.

По данным разведки Объединенных сил, 29 мая трое оккупантов были уничтожены, еще один - ранен.

С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня",- добавили в пресс-центре ОС.







