Зеленский поручил Главнокомандующему ВСУ Хомчаку взять расследование обстоятельств крушения вертолета Ми-8 под личный контроль

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на свой странице в Twitter.

"Не доброе утро. Крушение военного вертолета на Ривненщине. Четыре погибших воина. Поручил Главнокомандующему ВСУ генералу Хомчаку взять расследование обстоятельств трагедии под личный контроль. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Зеленский.

Позже в пресс-службе Президента Украины уточнили, что вертолет потерпел крушение не в бою, а во время учебно-тренировочного полета.

"Это произошло не в бою, а во время учебного полета. С полным пониманием всех рисков военной службы даже в мирное время я все же настаиваю, что во время учений и тренировок наша армия не должна терять людей. Поэтому приказал начальнику Генерального штаба генералу Хомчак взять расследование этого недопустимого аварии под личный контроль , - заявил Владимир Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четыре члена экипажа вместе с командиром полковником Мазепой погибли в результате крушения вертолета Ми-8 на Ривненщине, - Сухопутные войска

Глава государства также выразил соболезнования семьям погибших.

"Ваша боль неизлечима. Но мы сделаем все, чтобы она не была бесполезной, чтобы гибель ваших близких помогла спасти другие жизни. Государство не оставит вас в вашем горе", - подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.