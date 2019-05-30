Рада сегодня рассмотрит отставку Гройсмана, введение новых воинских званий и законопроект о капелланской деятельности в ВСУ

Об этом говорится в повестке дня заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Накануне Комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал ВР определиться путем голосования относительно отставки Премьер-министра, который свое заявление об освобождении от должности передал на рассмотрение парламента 22 мая. Проект постановления №10341 "Об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана Владимира Борисовича" депутаты намерены рассмотреть четырнадцатым вопросом.

Отставка Премьер-министра влечет за собой отставку всего состава Кабмина. В таком случае ВР должна сформировать новый состав правительства. До начала его работы свои полномочия будет выполнять тот состав Кабмина, отставка которого была принята.

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Повесткой дня также предусматривается рассмотрение в первом чтении законопроекта №10181 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно выполнения воинской обязанности и прохождения военной службы)", соавтором которого является Председатель ВР Андрей Парубий. Этот документ предусматривает введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных сил Украины, обеспечив их соответствие эквивалентной колонке NATO Code согласно STNAG 2116.

Народные депутаты должны рассмотреть и вопрос о назначении члена Национального совета по вопросам телевидения и телерадиовещания по квоте парламента. 26 июля 2018 года Комитет ВР по вопросам свободы слова и информационной политики завершил прием заявок на конкурс на эту вакансию, на которую претендуют 12 кандидатов. Перед этим, в 2016 году, комитет дважды объявлял соответствующий конкурс, но его результатов так и не подвел.

ВР также планирует включить в повестку дня сессии около десятка законодательных инициатив, в том числе и проект закона №10335 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования капелланской деятельности в Вооруженных силах Украины и других образованных в соответствии с законами Украины воинских формированиях".

Кроме того, ВР рассмотрит вопрос о принятии Обращения к ООН, ПАСЕ, ПА НАТО, Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, национальным парламентам государств мира по осуждению нарушения прав коренных народов в Российской Федерации (проект постановления №10125).

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Запланировано также рассмотрение блоков вопросов по аграрной политике, информатизации и ратификации. К тому же, парламент должен рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект №7306 "О Таможенном тарифе Украины", а во втором - проект №4591 "Об Учреждении бизнес-омбудсмена".