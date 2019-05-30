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30.05.19 09:31

У нас нет оптимизма насчет того, что Россия готова что-то обсуждать, - Волкер о переговорах с РФ

Стране-оккупанту России, похоже, удобна нынешняя ситуация с Украиной: Москва может надолго законсервировать сегодняшний статус-кво, постоянно имея рычаг для определенного давления на Киев.

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 Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил во время экспертной панели Фонда Карнеги, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"Может, это будет после выборов в Раду. А, может, и нет", - сказал американский дипломат о возможном желании Кремля разговаривать с Банковой

Он говорит, что давно уже "не слышал ничего от российской стороны" в плане очередного раунда переговоров - с помощником российского президента Владиславом Сурковым или кем-то еще.

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"Но с этим все ОК, я сам проявлю инициативу и скажу: вот, я готов разговаривать. Чтобы понять, считают ли они, что сейчас будет смысл встретиться", - отметил он.

По словам Волкера, хотя никакой коммуникации с РФ нет, "зато мы видим их действия": паспортизация жителей временно оккупированного Донбасса, усиление обстрелов на востоке в нарушение режима прекращения огня, а также отсутствие поздравления по случаю начала каденции Владимира Зеленского. "Так что у нас нет оптимизма насчет того, что они готовы что-то обсуждать сейчас", - сказал он.

Волкер заявил, что независимо от того, будет или нет прогресс с миром на Донбассе, идея такова, чтобы Украина вошла в евросообщество и закрепилась там, как реформированная демократия с сильной экономикой. "И по этой части все идет хорошо", - подытожил он.

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