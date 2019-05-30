Известному журналисту Олегу Вергелису, госпитализированному в тяжелом состоянии 6 мая, нужна помощь на реабилитацию

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала Юлия Самборская.

"По состоянию на сегодня, Олег продолжает активный процесс реабилитационно-восстановительных мероприятий. Этот процесс будет длительным и потребует от всех нас значительных усилий моральных и финансовых. Динамика выздоровления продолжает быть стабильно положительной, однако, нужно время, время, время и много много терпения и, конечно, труда врачей и медицинского персонала", - написала она.

По словам Самборской с начала болезни (6 мая 2019) Олег фактически выпал из привычного ему информационно-театрального пространства: "Олег много спрашивает, что, где и как происходит в театрах Украины, но, к сожалению, в силу необходимости решения организационных вопросов медицинского характера, я не успеваю фактически ничего прочитать и посетить. Премьерные спектакли, звания, статусы, анонсированные новые творческие планы с указанного времени полностью остались без внимания. Поэтому у меня есть БОЛЬШАЯ просьба к театральному сообществу, написать хоть пару слов о вышеуказанном (можно частным сообщением), чтобы я могла заполнить информационный вакуум в новостях и событиях, которые происходят сейчас. Отдельно буду благодарна видео приветам!"

"Также хочу поблагодарить всех, кто откликнулся и смог перечислить или передать средства, а также всем, кто интересуется, передает приветы и сообщения со словами поддержки!

Отдельную благодарность за поддержку и финансовую помощь выражаю коллективам: Черниговского областного академического музыкально-драматического театра им.Т.Шевченко, Andriy Bakirov; Франковскому драмтеатру, Rostislav Derzhypilskyy, Oleksiy Gnatkovskiy, Киевскому театру оперетты, Богдану Струтинскому; Национальному союзу театральных деятелей Украины; Театр на Подоле, Виталию Малахову; Одесскому академическому украинскому музыкально-драматическому театру им. В. Василько, Юлии Пивоваровой, Ивану Урывскому, Национальному академическому театр русской драмы им. Леси Украинки, Борису Кину.

Конечно мы можем иметь разные взгляды на процесс и результат творчества, мы можем спорить или и просто не воспринимать некоторые режиссерские решения или актерскую игру, но во вне театральном пространстве реальной жизни иногда первоочередными становятся нравственные категории человечности, отзывчивости и умения разделить чужое горе. Поэтому каждый вклад в процесс выздоровления Олега для нас является чрезвычайно значимым и важным! Безграничное СПАСИБО всем!!!

Я уже написала "нас" и хочу немного прояснить для всех, кто всегда рядом с Олегом и постоянно занимается решением насущных проблемных вопросов лечения-реабилитации. Заранее понимаю, что меня будут ругать, но это НАСТОЯЩИЕ ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ, которых я желаю всем и каждому и, именно поэтому я хочу им публично сказать, что они - Oksana Nemchuk, Ольга Стельмашевская, Vladimir Sestrov, Marina Smilianets, Ольга Семёшкина, Vasyl Mykhalchuk, коллектив ZN.UA Екатерина Константинова и Мостовая Ю.В. - удивительные люди! Я счастлива знать их лично, пусть даже нас познакомила такая беда. И я искренне убеждена, что с нашей, друзья, всеобщей поддержкой у Олега будет больше сил и сил для выздоровления! Я каждый день вижу, что это уже ему помогает!", - написала Самборская.

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Также она сообщила, что посещение Олега, пока происходят в ограниченном временном режиме в связи с нагрузкой во время реабилитационных мероприятий: "Прошу отнестись с пониманием. Обо всех изменениях будем сообщать по мере поступления.

Также актуальным остается вопрос средств, ведь процесс лечебно-восстановительных мероприятий будет длительным и еще потребует значительных финансовых ресурсов. Поэтому я буду благодарна всем, кто найдет желание и возможность приобщиться: карта ПриватБанка 5168 7453 0215 4692 (Самборская Юлия Леонидовна)

"Перечисляя средства, очень прошу, пожалуйста, пишите цель платежа: на лечение Олега Вергелиса.

Еще раз спасибо, друзья, всем за неравнодушие и желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким!", - добавила она.





