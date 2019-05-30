Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Коломойского, - Бутусов

Об этом на своей странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Народный депутат Александр Грановский вышел из состава БПП вскоре после ночного визита Игоря Коломойского Грановскому домой. Более близкими и доверенными к Порошенко в его команде по неофициальным, скажем так, вопросам, являются, разве что, Кононенко и Пасенюк. Грановский как адвокат взаимодействовал с судами и правоохранительными органами по самым деликатным поручениям "Первого". При этом Коломойский к нему ездит, потому что Грановский дистанцировался от национализации "Приватбанка", и контакты с Коломойским все эти годы не разрывал", - сообщил Бутусов.

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"Видимо, Порошенко считает, что Грановский будет молчать и не станет портить отношения излишней откровенностью. Добывать депутатскую неприкосновенность Грановский будет самостоятельно. А если он решит заговорить... То из БПП придется выйти даже самому ПП. Посмотрим на развитие ситуации, новости не перестают удивлять", - отметил главред Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, 29 мая, неофициальный куратор судов и доверенный адвокат экс-президента Петра Порошенко, нардеп Александр Грановский заявил о выходе из партии "Блок Петра Порошенко". Также он отметил, что не намерен вступать в партию "Европейская солидарность". Позже народный депутат, один из ближайших соратников Петра Порошенко Игорь Кононенко также объявил о выходе из партии Блок Петра Порошенко "Солидарность".