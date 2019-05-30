Сегодня проходят выборы в Совет общественного контроля НАБУ. 8 общественных организаций создали общий список рекомендованных кандидатов

Об этом говорится в сообщении на странице Автомайдана в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Началось интернет-голосование за кандидатов в Совет общественного контроля НАБУ 5-го созыва! Все желающие до 21:00 сегодняшнего дня могут проголосовать по этой ссылке максимум за 15 кандидатов одновременно, ведь именно из стольких лиц и формируется будущий состав Совета. ВАЖНО! С целью предотвращения повторного голосования, избирателям необходимо будет подтвердить адрес своей электронной почты и номер мобильного телефона (украинского GSM оператора). На прохождение проверок и избрания кандидатов отводится 15 минут. Если вы не успели проголосовать - попытку можно повторить через 5 минут. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте НАБУ 6 июня", - говорится в сообщение.

Всеукраинское объединение "Автомайдан" в этом году в Совет общественного контроля НАБУ делегировало: Игоря Василива (№5), Валерия Невструева (№29) и Виталия Устименко (№43).

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"Напомним, что Совет общественного контроля НАБУ - это первый общественный совет, который начал избираться интернет-голосованием и который имеет реальные полномочия - участвует в конкурсных и дисциплинарной комиссиях НАБУ, которые расследует дела топ-коррупции, поэтому очень важно, чтобы такой совет был действительно независимым, профессиональным и политически нейтральным. Именно поэтому 8 реальных общественных организаций, которые существуют уже не первый год, о результатах деятельности которых вы слышали и знаете, создали общий список рекомендованных кандидатов, соответствующих всем критериям необходимым для работы в совете (они изображены на инфографике ниже). В этот список вошли профессиональные юристы, журналисты, аналитики и эксперты, которые уже не раз доказывали свою эффективность. Рекомендуем вам поддержать этих кандидатов, которые по нашим оценкам также заслуживают войти в ТОП-15. Будем благодарны за ваши голоса", - призвали в Автомайдане.

С деятельностью Совета общественного контроля НАБУ прошлых созывов можна ознакомиться по ссылке1 и ссылке2.

Вместе с тем, активист Автомайдана Сергей Хаджинов составил список кандидатов за которых не рекомендует голосовать.

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