"Народный фронт" не поддержит отставку Гройсмана, - Сюмар

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила член фракции Виктория Сюмар.
По ее словам, правительство должно продолжать работать, чтобы не подрывать сотрудничество с МВФ.
"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом ... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная организация в стране должна оставаться", - сказала Сюмар.
Также ранее стало известно, что отставку не поддержит фракция "Блок Петра Порошенко".
Сегодня, 30 мая, Рада должна рассмотреть отставку Гройсмана.