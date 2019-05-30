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30.05.19 10:49

"Народный фронт" не поддержит отставку Гройсмана, - Сюмар

Фракция политической партии "Народный фронт" не будет голосовать за отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана, которую депутаты сегодня намерены рассмотреть.

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Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщила член фракции Виктория Сюмар.

По ее словам, правительство должно продолжать работать, чтобы не подрывать сотрудничество с МВФ.

"Решили не поддерживать это заявление Владимира Гройсмана, поскольку сегодня парламент фактически завис, есть сложные переговоры с Международным валютным фондом ... это может привести к серьезному финансовому кризису. Поэтому хотя бы какая-то стабильная организация в стране должна оставаться", - сказала Сюмар.

Также ранее стало известно, что отставку не поддержит фракция "Блок Петра Порошенко".

Сегодня, 30 мая, Рада должна рассмотреть отставку Гройсмана.

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