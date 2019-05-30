Опубликованы кадры с места крушения вертолета Ми-8. ГБР расследует обстоятельства аварии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Ривненского гарнизона.

"По предварительной информации, в военной части А2595 (16-я отдельная бригада армейской авиации Командования Сухопутных войск, месторасположение - г.. Броды Львовской области) проходили плановые летные учения "День-Ночь". Во время полета вблизи с. Сестрятин Ривненской области на расстоянии около 3 км от указанного населенного пункта вертолет по неизвестным пока причинам упал. В результате падения погиб экипаж в составе 4 человек, в том числе командир воинской части А2595. В настоящее время следователи ГБР работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства авиакатастрофы", - гооврится в сообщении.





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Уголовное производство расследуется по ст. 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов).

Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.