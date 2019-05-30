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30.05.19 11:02

Зеленский поручил МИД обеспечить НАБУ возможность международного сотрудничества

Министерству иностранных дел поручено безотлагательно проинформировать Совет Европы и ООН о законодательных полномочиях Национального антикоррупционного бюро осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств.

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Соответствующее поручение выдал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

"С целью выполнения Национальным бюро упомянутых полномочий прошу безотлагательно уведомить депозитариев международных многосторонних договоров о признании Украиной с 25 января 2015г Национального бюро центральным органом (совместно с Министерством юстиции Украины и Генеральной прокуратурой Украины) в сфере международно-правового сотрудничества в уголовных процессах, направив соответствующие заявления по шести определенных международных многосторонних договорах, участником которых является Украина", - говорится в поручении президента.

Согласно сообщению, Зеленский отметил, что, согласно закону "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" и Уголовным процессуальным кодексом, НАБУ наделено полномочиями центрального органа по международному сотрудничеству в расследовании уголовных производств, то есть Бюро может напрямую коммуницировать с международными партнерами по расследованию коррупционных деяний, передавать и получать запросы о международной правовой помощи.

"Однако из-за отсутствия политической воли со стороны бывшего президента Украины (Петра Порошенко, - Ред.) и с целью препятствования работе НАБУ реализация полномочий Бюро осуществлять международное сотрудничество блокировалась", - говорится в информации.

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