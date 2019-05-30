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30.05.19 11:25

Климкин не будет сопровождать Зеленского в рамках первого зарубежного визита в Брюссель

В то же время в МИД помогают президенту подготовиться к визиту.

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Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что не будет сопровождать президента Украины Владимира Зеленского в рамках первого зарубежного визита главы государства в Брюссель, который состоится 4-5 июня. Об этом министр сказал в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"Нет, не планирую. Почему?", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о том, планирует ли он вместе с Зеленским ехать в Брюссель в рамках первого зарубежного визита президента.

При этом министр отметил, что МИД помогает с подготовкой этого визита.

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"Мы готовим все это", - сказал Климкин.

Как сообщалось, Зеленский 4-5 июня посетит Брюссель для встреч с руководством Европейского Союза и НАТО. 

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