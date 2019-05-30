РФ не ответила на ноту с требованием назвать дату и место освобождения украинских военнопленных моряков, - Климкин

Об этом глава МИД сообщил в комментарии УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

Климкин отметил, что МИД передал России ноту с требованием сообщить точное время и место освобождения захваченных украинских моряков и кораблей с целью возвращения их в Украину на основании приказа Международного трибунала по морскому праву.

"Передали, разумеется. Передали в самый первый день, а ответа нет. Они делают вид, что для них решение Трибунала не является однозначным указанием как для всего мира, но на самом деле они находятся под давлением", - подчеркнул Климкин.

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"Мы сломали игру, поскольку они ребят хотели использовать просто как политическую разменную монету. Они это очень хорошо понимают сейчас", - заявил Климкин.

Напомним, 25 мая Международный трибунал ООН по морскому праву принял решение, согласно которому Россия должна немедленно освободить захваченных в плен в Керченском проливе украинских моряков. РФ также обязали вернуть Украине захваченные корабли.

МИД России заявил, что не признает право Международного Трибунала по морскому праву рассматривать захват моряков. Само решение суда, обязывающее Россию освободить моряков и вернуть судна, российские дипломаты не прокомментировали. Но пообещали впредь, в отличие от сегодняшнего заседания, принимать участие в слушаниях.

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Дело о захвате Россией украинских моряков в Керченском проливе будет рассматривать международный трибунал, состоящий из 5 арбитров. Его должны совместно сформировать Украина и Российская Федерация.