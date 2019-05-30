Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку. "За" проголосовали 97 нардепов. ВИДЕО

За соответсвующее решение проголосвали лишь нардепов 97, при 226 необходимых, передает Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Верховная Рада сегодня рассмотрела проект Постановления об отставке Премьер-министра Украины Гройсмана (№10341). Однако не смогла его принять из-за отсутствия достаточного количества голосов.

Таким образом Кабмин во главе с Владимиром Гройсманом продолжает исполнять свои обязанности.

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За отставку Гройсмана проголосвали 7 нардепов из фракции БПП, 2 - НФ, 19 - "Оппоблока", 12 - "Самопомочи", 14 - Радикальной партии, 9 - "Батькивщины", 3 - "Видродження", 31 внефракционный нардеп. Ни один представитель "Воли народа" за отставку Гройсмана не проголосовал.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия, и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого премьер Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров 22 мая. 23 мая заявление Гройсмана об отставке было зарегистрировано в Верховной Раде.

29 мая парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Гройсмана.