Тимошенко о предложении РФ начать переговоры "с чистого листа": "Правильная стратегия". ВИДЕО

Об этом она рассказала журналистам в кулуарах Верховной Рады, комментируя предложение спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко начать отношения между Украиной и Россией "с чистого листа", передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
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"Во время президентской кампании моя позиция была четкой: Минский процесс не привел к миру и он не мог дать Украине желаемых результатов. Мы предлагали начать процесс возвращения мира с чистого листа. Предлагали вернуться к Будапештскому меморандуму", - заявила Тимошенко.
По словам парламентария, сегодня нужно поменять концепцию переговоров.
"Правильная стратегия – начать с чистого листа. Если не принимаются идеи выполнения Будапештского меморандума, то нужно искать и другие пути восстановления мира и нашей территории, но категорически не путем капитуляции", - пояснила Тимошенко.
Ранее председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила Украине начать отношения "с чистого листа".