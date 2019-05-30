"Особые хохлы, но все равно хохлы", - террорист Прилепин рассказал о своем отношении к жителям Донбасса

Об этом он рассказал в интервью изданию "Царьград", сообщает Цензор.НЕТ.

"Конечно же, когда мы, русские, заезжали, они смотрели на нас, казалось, как на полубогов. А потом, когда я там уже два, три, четыре года пробыл, то понял, что у нас все основные системы миропонимания различаются на 200 процентов. Они одни — мы другие. Но при этом они не киевские хохлы, они не львовские хохлы. Они особые хохлы. Они хотят быть в России, конечно же, хотят. Но они всё равно хохлы. Да, хохлы, они просто хохлы — и всё. Хохлы", - отметил Прилепин.

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При этом свою характеристику террорист не считает обидной, утверждая, что это знак его личного восхищения.

"Я ими восхищался. Они прекрасные, прелестные, удивительные, страстные, яркие люди. Но они хохлы. Они просто реально на нас не похожи, они просто другие. Другие. И не знаю, как вам это объяснить. Другие", - добавил он.