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30.05.19 12:56

Рада приняла законопроект о полном общем среднем образовании

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект закона о полном общем среднем образовании.

Рада приняла законопроект о полном общем среднем образовании

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", за это решение проголосовали 229 из 342 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект регулирует вопросы доступности и обеспечения равного доступа детей к полному общему среднему образованию, в частности, доступности для лиц с особыми образовательными потребностями, а также территориальной доступности учреждений общего среднего образования, обязанности органов власти обеспечивать соответствующую доступность; обеспечения качества полного общего среднего образования и обеспечения академической добропорядочности в сфере общего среднего образования.

Также законопроектом регулируются вопросы языка образования в учреждениях общего среднего образования; сертификации педагогических работников; ресурсного (информационного, научно-методического, материально-технического) обеспечения учреждений; основ осуществления институционального аудита; самоуправления в учебном заведении, в частности, ученического и родительского; прав и обязанностей участников образовательного процесса; разграничения полномочий органов исполнительной власти и местного самоуправления в сфере общего среднего образования и т.д.

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