Руководить штабом буду, но в списках партии – нет, - Березенко о "Европейской Солидарности"

Об этом он сказал изданию "Украинская правда", передает Цензор.НЕТ.

"Прокомментирую вам так: Сергей Березенко действительно руководить избирательным штабом "Европейской солидарности". Но в списке моей фамилии не будет. Считаю, что в списках "Европейской солидарности" должно быть как можно больше новых лиц, которые будут работать на благо нашего государства", - сказал политик.

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Березенко говорит, что сейчас концентрируется на работе по избирательной кампании.

"Из политики не ухожу и буду работать на развитие нашей партии", - отметил он.