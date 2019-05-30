Партия Ляшко и "Оппоблок" заявили, что поддержат отставку Гройсмана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с трибуны Верховной Рады во время рассмотрения вопроса об отставке Гройсмана в четверг.

"Наша команда голосует за отставку премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил Олег Ляшко.

Политик отметил, что такое решение фракция приняла по причине неудовлетворительных показателей экономики Украины.

Как сообщает издание, народный депутат из фракции "Оппозиционный блок" Наталья Королевская заявила, что ее фракция также проголосует за отставку Гройсмана.

"Решение может быть только одно – отправить в отставку это правительство", - заявила она.

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Сегодня, 30 мая, Рада должна рассмотреть отставку Гройсмана.

Фракция "Блок Петра Порошенко" заявила, что не поддержит отставку Гройсмана. Также не будет голосовать за отставку премьер-министра и "Народный фронт".