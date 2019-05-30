Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны

"Глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности Министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы АП, передает Цензор.НЕТ.

В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

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