Зеленский внес в Раду представления об увольнении главы СБУ, министров иностранных дел и обороны

"Глава государства обратился в парламент относительно увольнения Павла Климкина с должности Министра иностранных дел Украины, Степана Полторак - с должности Министра обороны Украины. Третье представление касается увольнения Василия Грицака с должности Председателя Службы безопасности Украины", - говорится в сообщении пресс-службы АП, передает Цензор.НЕТ.
В представлениях отмечается, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины. Президент Украины настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.