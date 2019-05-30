Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
30.05.19 14:42

Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас

Люди в Украине возлагают большие надежды на нового президента Владимира Зеленского, и Германия с Францией хотят предложить поддержку Зеленскому "в реализации этих надежд".

Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, - глава МИД Маас

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас 30 мая перед отлетом в Киев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

"Для меня вместе с моим французским коллегой было важно поехать в Киев сразу после того, как президент Зеленский вступил в должность, чтобы дать понять, что Германия и Франция не уменьшают свою приверженность Украине, как раз наоборот. Люди в стране возлагают большие надежды на нового президента. Мы хотим предложить нашу поддержку президенту Зеленскому в реализации этих надежд. Это потребует дальнейших реформ, особенно в борьбе с коррупцией", – заявил глава немецкого МИД.

Он добавил, что жители востока Украины "наконец-то нуждаются в мире".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 30 мая главы МИД Германии и Франции Маас и Ле Дриан посетят Украину с совместным визитом, - Пристайко

"Импульс этих выборов может дать возможность выйти из тупика и, наконец, воплотить в жизнь мирный план Минских соглашений. Германия и Франция хотят сделать все возможное, чтобы помочь. Мы также будем требовать конструктивного вклада со стороны России", – сказал Маас. 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100