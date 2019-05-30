На Мураева не работаю с января 2018-го и активно его критикую, - новый управляющий "Межигорья" Вороненко

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Есть действующее законодательство и процедура по конкурсу управляющего "Межигорья"... Мы выдержали букву закона от и до. Подчёркиваю, всё в рамках действующего Закона Украины!" - отметил Вороненко.

Он также возмутился "шумом" вокруг его предыдущей работы помощником нардепа Евгения Мураева.

"Помощник, это что ключевая фигура? Или это должность уровня главы Администрации Президента Украины? Ладно бы был помощником, но с января 2018-го таковым не являюсь", - написал Вороненко, добавив, что активно критиковал Мураева за то, что "его позиция стала с годами всё более деструктивной и ущербной".

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Он пообещал, что не будет судиться с журналистами, однако попросил "не писать ложь".

Директор фирмы-управителя также прокомментировал позицию Общественного совет при АРМА, который призвал провести новый конкурс.

"Общественный совет является консультативным органом при любой государственной структуре и не ему рекомендовать нарушать закон (этого в принципе никто не может делать)", - отметил Вороненко.

Напомним, Агентство по розыску и менеджменту активов долгое время не могло найти для "Межигорья" управляющего. Срок подачи документов на конкурс по управлению резиденцией неоднократно продлевался.

В АРМА отмечали, что потенциальных управляющих отпугивают долги "Межигорья".

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Напомним, 30 ноября 2017 резиденция экс-президента "Межигорье" перешла в собственность государства. Суд признал недействительным договор о передаче Межигорья в частную собственность.

С 29 мая 2018 суд передал арестованное имущество и резиденцию "Межигорье" в управление АРМА.