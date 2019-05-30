Суд отправил в СИЗО родителей пятилетней девочки, подозреваемых в ее жестоком убийстве

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"Ближайшие два месяца подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления мужчина проведет в заключении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мать погибшего ребенка суд заключил под стражу 29 мая.

Смотрите также: Прокуратура сообщила о подозрении родителям, которые убили свою пятилетнюю дочь и сожгли тело в печи. ФОТО

Как известно, в 2015 году по решению суда 5-летнюю Дарью Макарчук отобрали у биологических родителей без лишения их родительских прав. Девочка некоторое время проживала в приемной семье. Впоследствии суд вернул ребенка родным родителям.

В августе 2018 года девочка во время семейного конфликта получила смертельные травмы от отца, затем тело ребенка родители сожгли в печи и останки выбросили в реку.

Информация о том, что в селе Листвин Овручского района Житомирской родители могли убить свою 5-летнюю дочь, поступила в полицию только 27 мая этого года. По факту умышленного убийства ребенка полиция начала уголовное производство по п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины.

Кроме того, проводится расследование по факту служебной халатности работников социальных служб по делам детей (ч. 2 ст. 367 УК).