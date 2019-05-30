Погибшие при крушении вертолета на Ривненщине военнослужащие ранее принимали участие в миротворческих операциях

Об этом журналистам сообщил заместитель командира 16-й отдельной бригады армейской авиации (ОБрАА) Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил Шур, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Полеты выполнялись в рамках плана боевой подготовки, вертолет Ми-8 - достаточно надежная машина. Человеческий организм дает иногда сбои, а техника тем более", - заявил он.

По словам Шура, сейчас полеты запрещены, в настоящее время проводятся следственные действия. "Это была вторая летная смена на этой неделе. По плану с 18.00 мы проводили те полеты", - добавил он.

Военный отметил, что вертолет Ми-8, который разбился в Ривненской области, был после капитального ремонта. "Документация изымается, проводятся определенные проверки", - сказал Шур.

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На вопрос, почему в составе экипажа было четыре человека, а не три, он ответил: "Молодой борттехник получал путевку в жизнь, получал допуск для того, чтобы самостоятельно летать, за ним закрепляется инструктор. Поэтому в составе экипажа было 4 человека в связи с тем, что был просто бортовой техник и бортовой техник-инструктор. Это не был его первый полет. В летной практике не может быть такого, что за один день выполнять все необходимые задачи", - сказал он.

"Погибший командир - опытный летчик первого класса, участвовал с самого начала в событиях, которые происходили на востоке Украины, имеет государственную награду за выполнение заданий, им очень много спасено раненых с опасных участков передовой... весь экипаж был опытный, практически все неоднократно принимали участие в миротворческих операциях. Опыт был огромный как в выполнении полетов в горах, и в сложных метеоусловиях", - добавил Шур.

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Как сообщалось ранее, поздно вечером в среду, 29 мая, в 23:27 во время учебно-тренировочного полета была потеряна связь с вертолетом Ми-8 16-й отдельной бригады армейской авиации "Броды" в/ч 2595 (г. Броды Львовской области) Вооруженных Сил Украины. Армейский вертолет совершил аварийную посадку около с. Сестрятин Радивиловского района (Ривненская обл.), после чего загорелся. В результате катастрофы погибли четыре члена экипажа вместе с командиром 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины полковником Мазепой.