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30.05.19 16:12

Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании делегации Украины для участия в слушаниях Международного трибунала ООН по морскому праву по спору между Украиной и Россией о правах прибрежного государства в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Зеленский создал делегацию Украины для участия в трибунале ООН по спору с РФ, возглавит ее Зеркаль

Соответствующий указ президента Зеленского обнародован на сайте главы государства, передает Цензор.НЕТ.

Согласно документу, слушания пройдут 10 – 14 июня в городе Гаага в Нидерландах.

Украинскую делегацию возглавила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

Также в делегацию войдут посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов (заместитель главы делегации), гендиректор компании "Черноморнефтегаз" Светлана Нежнова, первый заместитель гендиректора Государственного акционерного общества Чорноморнафтогаз" Андрей Кондратов (оба – по согласованию), а также представители Министерства инфраструктуры Украины и Государственной пограничной службы.

Президент поручил главе делегации осуществлять с привлечением представителей государственных органов подготовку и представление определенных арбитражным трибуналом ООН процессуальных документов, позиционных, доказательных и других материалов.

Кабинету министров Украины получено обеспечить финансирование расходов, связанных с участием делегации Украины в слушаниях арбитражного трибунала.

Напомним, 14 сентября 2016 года МИД Украины выступило с заявлением, в котором указало, что с начала незаконной агрессии Российской Федерации в Крыму, права Украины в этих зонах были нарушены и узурпированные государством-агрессором.

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