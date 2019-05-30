Мы готовы к дискуссии по расположению нового аэропорта в Днепре, - Гройсман

Об этом он заявил в ходе форума "Державотворець в дії" 29 мая в Киеве, сообщает РБК-Украина.

"Нужно еще провести ряд дискуссий по поводу расположения аэропорта. Есть мнение, что он должен быть в Соленом (поселок между Днепром и Запорожьем), и это будет очень дорого и долго. Я считаю, что лучший вариант — это реконструкция действующего аэропорта. Это можно будет сделать быстрее и дешевле. Мы готовы к дискуссии для того, чтобы разработать правильное решение", - ответил Гройсман.

Однако, проводятся ли сейчас какие-то работы в направлении реконструкции или строительства аэропорта, премьер-министр не уточнил. Также не были озвучены и сроки, в которые нормальное воздушное сообщение Днепра с Украиной и миром будет налажено.

Ранее Гройсман заявил, что необходимо учитывать мнение местных жителей, которое на то время было уже известно. Соответствующая петиция на имя президента Украины набрала необходимое количество голосов.

Однако Кабмин Гройсмана не предпринял никаких действий для выделения необходимого госфинансирования и даже четко не артикулировал позицию относительно места строительства нового аэропорта региона. 200 млн грн на проектирование официально декларировались как предназначенные для аэропорта в Соленом, любимого детища Владимира Омеляна - главы Мининфраструктуры и идеолога создания украинского гиперлупа.

Поэтому эксперты связывают внезапный интерес Гройсмана к теме аэропорта в Днепре исключительно с его политическими амбициями.

"Правда, для того, чтобы выглядеть прилично в глазах громады Днепра и области, достаточно было руководствоваться соображениями здравого смысла. То есть выбрать экономически оптимальный вариант и реально выделить деньги. Без этого никакие спичи о важности аэропорта или мнения горожан электоральной ценности не имеют. Будем надеяться, что следующий премьер-министр, наконец, поймет вред популизма и даст "зеленый свет" строительным работам – в реальной жизни, а не в виртуальном пространстве", - считает эксперт по авиационной логистике Андрей Мудриевский.

Ранее эксперты компании Airport Consulting Vienna представили городскому голове результаты независимой экспертизы вариантов строительства нового аэропорта. При прочих равных (длине "взлетки", погодных условиях) реконструкция действующего Международного аэропорта "Днепр" будет стоить в 2 раза дешевле, и может быть проведена в 2,5 раза быстрее, чем в случае площадок в чистом поле.

Как считают некоторые эксперты, для Днепропетровского региона вопрос авиасообщения очень болезненный. Отсутствие современного, удобного аэропорта доставляет неудобства жителям региона, усложняет ведение бизнеса и ставит крест на развитии туризма.