Задержание правозащитницы Зудиевой в оккупированном Крыму - самый тревожный сигнал, - Джапарова

Об этом Джапарова написала на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Задержание Лютфие - самый тревожный сигнал. Это первый случай в отношении женщины - правозащитницы. Мне страшно представить, какими будут дальнейшие действия карательной "системы". Сейчас важно донести это до максимально широкой аудитории", - отметила замминистра.

"До сегодняшнего дня оккупанты не задерживали женщин (преследовали женщин, заводили дела и даже осуждали, но такого показательного задержания сразу двух правозащитниц не было). Сегодня перестали играться в путинское джентльменство. Задержали Лутфие Зудиеву. Правозащитницу. Возможно, её знают не все. Но именно благодаря Лутфие мы тут на материке в любое время можем узнать, кого задержали, кого увезли, где содержат. Лутфие на связи 24 часа в сутки уже 5 лет. Лутфие обеспечила связь между адвокатами 24-х моряков и журналистами во время "судов" в Симферополе в первые дни после захвата украинских военных. Лутфие - глаза и сердце свободного Крыма на оккупированном полуострове. Я надеюсь, коллеги, сегодня, первой новостью на всех каналах в Украине будет задержание Лутфие, которой грозит арест", - написал журналист Пашаев.

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Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.



