Сенченко ушел из "Батькивщины" ради собственного проекта, а не для развала партии, - Скипальский

Он имеет все шансы пройти в Верховную Раду. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказывает военный эксперт, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

Александр Скипальский, экс-начальник Управления военной контрразведки СБУ

"Это ни в коем случае не попытка разделить или рассорить партию Тимошенко. В кадровой политике" Батькивщины "уже давно не было изменений. Вместо участия в принятии важных решений, члены партии занимались только политическими проектами. А сама Юлия Владимировна настроена на компромиссы с новым президентом, чтобы получить должность. К примеру, хочет возглавить Кабмин ", - говорит эксперт.

Сенченко создает свою партию, чтобы принимать активное участие в важных для страны проектах. До этого его идеи не получали необходимой поддержки у однопартийцев, считает Скипальский.



"Все его идеи не получили необходимой поддержки членов партии. Поэтому и он решил покинуть "Батькивщину". Больше всего его беспокоит война на востоке страны и ситуация с Крымом. В частности потому, что сам родом из Симферополя. В этих вопросах у него достаточно опыта. В свое время был заместителем главы Администрации президента, занимался освобождением заложников, лично вел с террористами переговоры о выводе из Крыма украинских военных и военной техники. У Тимошенко возглавлял "Военный кабинет"".

Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права"

У Сенченко шансы пройти в парламент с новой политической силой: "Все зависит от того, кого он возьмет себе в соратники, и какую кампанию развернет. К нему могут присоединиться представители ветеранского движения, участники АТО, представители ВСУ, юристы и правозащитники. Среди них у Сенченко немалый авторитет", - добавил Александр Скипальский,

Андрей Сенченко несколько лет возглавляет общественное правозащитное движение "Сила права", объединяющее дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.



Александр Скипальский, экс-начальник Управления военной контрразведки СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, в прошлом член Комитета по вопросам обороны и государственной безопасности.