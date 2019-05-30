Иностранные аналитики Гройсмана настоятельно рекомендовали перенести запуск энергорынка

Это следует из презентации анализа внедрения энергореформы украинскими чиновниками, обнародованного сегодня на сайте организации.

Не лишним будет напомнить, что ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял о том, что рынок э/э нужно вводить. Однако получается, сейчас его зарубежные консультанты-аналитики настоятельно рекомендуют перенести срок введения энергорынка и указывают на серьезные последствия, если эту реформу таки не приостановят.

Как известно, миссией проекта Low Carbon Ukraine является постоянная поддержка правительства Украины путем подготовки необходимого анализа и предложений с целью стимулирования перехода к низкоуглеродной экономике. В частности, этот проект имеет мандат на поддержку работы вице-премьер-министра, поскольку он координирует внедрение Энергетической стратегии Украины до 2035 года.

Данный проект является частью Международной климатической инициативы (IKI) и финансируется Федеральным министерством по вопросам окружающей среды, сохранения природы и радиационной безопасности (в соответствии с решением Бундестага ФРГ).

"Конечный результат - риск инфляции и общего роста цен", - сказано в аналитическом отчете экспертов.





Тем временем в социальных сетях сторонники переноса запуска энергорынка запустили хэштег #перенести_ринок, по которому собраны позиции различных экспертов о необходимости отсрочки с внедрением нового рынка э/э.

Напомним, накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский поддерживает перенос запуска рынка э/э на более поздний срок, а СБУ в свою очередь уже выразило предостережение об угрозах для нацбезопаности в случае запуска энергорынка с 1 июля.

Как известно, ранее Евросоюз рекомендовал отложить запуск открытого оптового рынка электроэнергии в Украине ввиду того, что подготовка к его имплементации пока не закончена.

"Представительство Европейского Союза и Представительство Европейского Инвестиционного Банка в Украине рекомендуют отложить внедрение нового рынка электрической энергии на ограниченный период времени из-за того, что важные регуляторные нормы и IT системы еще не готовы", - говорится в соответствующем заявлении ЕС.

В документе также отмечается, что запуск нового рынка с 1 июля может привести к его неправильному функционированию, а значит быть контрпродуктивным относительно интересов украинских потребителей и участников рынка.

Поддержали перенос запуска энергорынка в Украине и другие международные партнеры Киева – ЕБРР, ЕИБ, Мировой банк и другие, - которые ранее обнародовали свои рекомендации о необходимости отсрочить запуск рынка э/э в Украине из-за неготовности Киева и рисках для украинской экономики из-за такого поспешного шага. Финансовые институции призывают также Украину устранить ключевые системные нестыковки при проведении такой важной энергореформы.

Вместе с тем, ранее активно за введение нового рынка с 1 июля выступа компания ДТЭК Рината Ахметова, которая контролирует 22,7% энергетики страны, и впоследствии будет одним из основных выгодополучателей при запуске энергорынка без создания конкуренции на нем.



