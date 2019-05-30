Главы МИД Польши и Швеции прибудут завтра в Киев для встречи с властями

Об этом во время дискуссии в четверг в Варшаве на тему перспектив проекта "Восточного партнерства" сообщили главы дипломатии Польши и Швеции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Завтра мы встретимся с представителями украинской власти", - сообщил Чапутович.По его словам, визит в пятницу в Киев со шведской коллегой Вальстрем будет направлен на то, чтобы подчеркнуть значение Украины для безопасности Европы.
"Во время визита мы хотим подтвердить постоянную поддержку Европой Украины и обсудим формы этой поддержки на будущее", - подчеркнул Чапутович.
Как отметила Вальстрем, совместный визит с Чапутовичем в Киев подтвердит также поддержку Европой новой власти в Украине.
"Мы подчеркнем, что остаемся близкими друзьями Украины", - констатировала Вальстрем. Она также добавила, что ЕС будет поддерживать Киев в проведении реформ, в частности в противодействии коррупции.