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30.05.19 17:09

Главы МИД Польши и Швеции прибудут завтра в Киев для встречи с властями

Главы министерств иностранных дел Польши и Швеции Яцек Чапутович и Маргот Вальстрем посетят 31 мая с визитом Украину,чтобы подчеркнуть значение страны для безопасности Европы.

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Об этом во время дискуссии в четверг в Варшаве на тему перспектив проекта "Восточного партнерства" сообщили главы дипломатии Польши и Швеции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Завтра мы встретимся с представителями украинской власти", - сообщил Чапутович.По его словам, визит в пятницу в Киев со шведской коллегой Вальстрем будет направлен на то, чтобы подчеркнуть значение Украины для безопасности Европы.

"Во время визита мы хотим подтвердить постоянную поддержку Европой Украины и обсудим формы этой поддержки на будущее", - подчеркнул Чапутович.

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Как отметила Вальстрем, совместный визит с Чапутовичем в Киев подтвердит также поддержку Европой новой власти в Украине.

"Мы подчеркнем, что остаемся близкими друзьями Украины", - констатировала Вальстрем. Она также добавила, что ЕС будет поддерживать Киев в проведении реформ, в частности в противодействии коррупции.

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