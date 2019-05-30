"Не допустить возвращения России в ПАСЕ": украинские делегаты собирают подписи под открытым письмом

Об этом говорится в открытом письме, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ценности, на базе которых Совет Европы был основан для продвижения и защиты верховенства права... находятся под растущей угрозой. Россия, несомненно, является ведущей в этих процессах. По условиям членства, она должна придерживаться нескольких важных моментов. Однако РФ оказалась неспособной уважать многие из них", - говорится в письме.

Среди таких нарушений - аннексия Крыма, в котором Россия преследует крымских татар, военная поддержка некоторых регионов на Востоке Украины и Грузии.

В письме упоминается, что в 2014 году ПАСЕ в ответ на эти нарушения со стороны РФ лишила российскую делегацию права голоса. Это решение не запрещало российским депутатам посещать заседания Ассамблеи, но Россия решила впредь не участвовать в работе ПАСЕ.

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Также в течение предыдущих двух лет РФ не платит свою долю в бюджет СЕ, которая составляет 33 млн евро ежегодно.

"Сейчас она угрожает выйти из Совета Европы, если право голоса ее делегации не будет восстановлено", - отмечается в открытом письме.

В то же время Россия продолжает свою агрессивную тактику: закрыла совместное использование Керченского пролива; в нарушение своих международных обязательств создает препятствия для судов, следующих в украинские порты в Азовском море; совершила нападение на украинские корабли с экипажами и отказывается освободить их.

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Кроме этого, РФ начала нелегальную выдачу своих паспортов украинским гражданам на оккупированной части Донбасса.

"Учитывая ситуацию, вызывает шок, когда Германия и Франция - две страны, которые считаются непреклонными защитниками демократии, прав человека и верховенства права, - начали давление на ПАСЕ, чтобы ослабить ее полномочия в наложении санкций на национальные делегации, нарушающие основополагающие принципы Совета Европы", - подчеркнули авторы письма.

Как отмечается, вместо того, чтобы поддаваться российскому запугиванию, Германия и Франция должны предложить приостановить членство России в Совете Европы за невыполнение обязательств, как это предусмотрено ст. 9 Устава СЕ.

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"Учитывая это, мы призываем и ожидаем, что ПАСЕ полностью утвердит свою независимость, как это было раньше. Ассамблея не должна отказываться от полномочий налагать санкции на делегации, нарушающих основные принципы Совета Европы. Европейские граждане не поймут иного решения", - отмечается в письме.