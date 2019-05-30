Налоговики добились от киевского предприятия возмещения в бюджет 19,2 млн грн нанесенного ущерба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины было установлено, что киевская компания, которая занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного недвижимого имущества, в течение 2018 года получала доходы от сдачи в субаренду арендованных земельных участков государственной и коммунальной собственности. Однако арендную плату в бюджет руководитель предприятия не платил.

Благодаря принятым работниками налоговой милиции мерам налоги и нанесенный государству ущерб возмещен в полном объеме в сумме более 19,2 млн грн.

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В связи с изложенным будет решен вопрос об освобождении руководителя указанного предприятия от уголовной ответственности на основании ч.4 ст.212 УК Украины.