После отставки австрийского правительства из-за скандала с российским финансированием канцлером впервые стала женщина

Такое решение принял президент Австрии Александер ван дер Беллен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Президент Австрии Александер ван дер Беллен назначил судью Бриджит Бирлайн канцлером. Таким образом Бирлайн, судья Конституционного суда, стала первой в стране женщиной-канцлером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Бирлайн будет исполнять обязанности канцлера до проведения досрочных парламентских выборов, которые состоятся в сентябре.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 28 мая президент Австрии отправил правительство Себастьяна Курца в отставку после скандала с российским финансированием.

27 мая парламент Австрии выразил вотум недоверия кабинету министров. Это случилось впервые в истории послевоенной Австрии.

Причиной отставки стали действия лидера "Партии свободы" Хайнца-Кристиана Штрахе. Две недели назад он оказался в эпицентре скандала после того, как немецкие СМИ опубликовали видео, на котором он разговаривает с женщиной, которая назвалась Еленой Макаровой и выдавала себя за племянницу российского олигарха, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину. На видео Штрахе договаривался о поддержке перед выборами.

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Кто такая "Елена Макарова", по-прежнему неизвестно, россиянин Игорь Макаров заявил, что у него нет никакой племянницы и он не знает, кто эта женщина.