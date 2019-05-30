В Минюст подали документы на консервацию одесской колонии, где заключенные устроили бунт

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадское", об этом сообщил руководитель Южного межрегионального управления исполнения наказаний и пробации Александр Малахов.

По его словам, значительная часть имущества учреждения уничтожена в результате бунта, поэтому предложили консервацию учреждения.

В результате столкновений разрушен участок усиленного контроля, повреждены дежурная часть, служебные кабинеты администрации, банно-прачечные комплексы.

В случае консервации колонии осужденных переведут в другие учреждения (рассматриваются учреждения в Вознесенске, Арбузинске и Дарьевске), а сотрудникам предоставят рабочие места в других учреждениях исполнения наказаний Одесской области.

Что именно будет с территорией колонии, по словам Малахова, решат местные власти.

"Целевое назначение земельного участка, на котором находится колония, решается исключительно представителями местного самоуправления. Минюст эти вопросы не решает", - добавил Александр Малахов.

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Напомним, в Южной исправительной колонии №51 (Одесса) во время беспорядков в 27 мая пострадали, по предварительным данным, четверо сотрудников колонии, им была оказана медицинская помощь, погибших нет, по информации отдела коммуникации полиции Одесской области.

Более подробно о бунте в ЮИК №51 читайте в статье "Кто стоит за бунтом в одесской колонии?" на Цензор.НЕТ.