К ввозу в Украину запретили еще 5 книг из РФ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якабу Трейд" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора пяти книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесению ее к неразрешенной к распространению на территории Украины.

В частности, в детской книге Евгении Поповой и Лилу Рами "Найди и покажи. Кем я стану?" (Издатель - ООО "Клевер-Медиа-Групп") отдельные главы посвящены пропаганде российских силовых структур и военных профессий.

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Также не получили предприниматели разрешение на ввоз с территории государства-агрессора книги М. Дорофеева "Джедайские техники", в которой автор использует для примеров креативного и быстрого мышления символы коммунистической эпохи. Подобные примеры "жизнь-подвиг" присутствуют и в книге Марины Мелии "Бизнес - это психология", отмечают в Госкомтелерадио.

Кроме того, не предоставлено разрешение на ввоз русских переводов книг Фрэнсиса Рэймонда "История бизнеса. День за днем​​" и Джолайн Годфри "Как научить ребенка обращаться с деньгами", поскольку в их оформлении использована символика государства-агрессора.

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Всего по состоянию на 30 мая Госкомтелерадио предоставил 3377 отказов в выдаче разрешений. В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины, предоставлено 211 отказов в выдаче разрешений на ввоз 1 031 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 3166 отказов предоставлено вследствие предоставления субъектами хозяйствования не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявления в представленных документах недостоверных сведений.