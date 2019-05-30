Представительство Украины при ООН требует освободить Зудиеву

Об этом дипломаты заявили в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня российская оккупационная власть в Крыму задержала Люфтие Зудиеву, крымскую татарку и общественную защитницу. Это очередная позорная попытка Москвы заставить замолчать тех, кто выступает против превращения полуострова в гетто по правам человека", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, сегодня в оккупированном Крыму в Джанкое была задержана активистка Лутфие Зудиева, а позже в Бахчисарае - координатор общественной организации "Крымское детство" Мумине Салиева, жена политического узника Кремля.

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Обеих женщин доставили в Центр противодействия экстремизму. К ним не допускают адвоката.