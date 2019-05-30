Завершено досудебное расследование по делу махинаций с землей депутата Киевсовета Крымчака, - САП

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В ходе досудебного расследования было установлено, что в течение 2008-2014 годов подозреваемый, находясь в должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности общины столицы.

Депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение вышеуказанных участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

Также установлено, что подделаны все документы за подписью приобретателей земельных участков, которые составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

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Уже после этого, брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности на представление их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы депутата. На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого заказывалась регистрация права собственности на землю по приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками.

При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем.

Депутату Киевского городского совета инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику - ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

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Как отметили в НАБУ, это уже второй эпизод коррупционной деятельности экс-чиновника (первый уже слушается в суде).